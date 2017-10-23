Лесники во время заготовки дров украли из рыбхоза 360 кг рыбы

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении четверых жителей Солигорского района, которые из пруда местного рыбхоза украли более 350 килограммов рыбы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.



© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира Браконьера-бесправника с уловом на $2,5 тыс. задержали под Лидой

Хищение было совершено из прудов рыбхоза "Красная Слобода", двое из злоумышленников – работники Копыльского лесхоза. Мужчины заготавливали дрова в лесном массиве, расположенном на территории хозяйства.

"Рубку проводили на законных основаниях, но "под шумок" лесники решили разжиться прудовой рыбой", – сказала Громович.

Она также уточнила, что ночью они выловили из пруда более 160 карпов, толстолобиков и белых амуров, а 12 мешков с уловом спрятали в лесу.

На следующий день мешки погрузили в кузов трактора, а сверху забросали заготовленными деревянными чурками. Нарушителей задержали госинспекторы и сотрудники милиции у проходной рыбхоза.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража), за совершенное преступление им грозит наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до четырех лет.