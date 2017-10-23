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Минчан в двух ночных клубах поили "левым" алкоголем

23.10.2017 21:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт – Sputnik. Сотрудники милиции во время рейда в двух ночных клубах в Минске изъяли более 100 бутылок нелегального алкоголя, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Минчан в двух ночных клубах поили "левым" алкоголем
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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По данным правоохранителей, рейд для выявления преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и алкогольной продукции, прошел в ночь с 20 на 21 октября.

"Из незаконного оборота было изъято 111 бутылок алкоголя, не имеющих документов, подтверждающих легальность приобретения", – сказали в ГУВД.

Там также отметили, что сотрудники милиции составили в отношении 17-летнего посетителя одного из клубов протокол по ч. 1 ст. 17.3 КоАП (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения). 

В ГУВД напомнили, что такие отработки мест массового отдыха молодежи проводятся на регулярной основе, их цель – выявление нелегального спиртного и несовершеннолетних посетителей ночных клубов. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Всего правоохранители в двух ночных заведениях обнаружили более 60 литров нелегального спиртного.

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