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Тела 10 погибших альпинистов найдены в Монголии

23.10.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт – Sputnik. Спасателям в Монголии удалось обнаружить в понедельник тела десяти погибших на горе Отгонтэнгэр альпинистов, в настоящее время идут поиски еще семи человек, сообщило агентство Монцамэ.

Тела 10 погибших альпинистов найдены в Монголии
© AP/ David Azia
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Группа из 17 альпинистов пропала накануне на горе Отгонтэнгэр, расположенной на западе страны. Поисковая операция была начата только утром в понедельник из-за плохой видимости.

Сообщается, что все десять тел нашли на высотах 3200–3450 метров, сейчас ищут семь остальных членов группы. В поисковой операции задействованы более 100 человек, два вертолета и другая специальная техника.

О гражданстве погибших пока ничего не известно.

Восхождение на вершину Отгонтэнгэр запрещено с 2015 года. Вершина является высочайшей в горном массиве Хангая (4021 метров над уровнем моря) и считается священной горой государственного почитания.

 
Теги: Минск
 
 
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В поисковой операции задействованы более 100 человек, два вертолета и другая специальная техника.

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