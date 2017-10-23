Тела 10 погибших альпинистов найдены в Монголии

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Спасателям в Монголии удалось обнаружить в понедельник тела десяти погибших на горе Отгонтэнгэр альпинистов, в настоящее время идут поиски еще семи человек, сообщило агентство Монцамэ .



© AP/ David Azia Лавина накрыла альпинистов в Австрии – погибли 5 человек

Группа из 17 альпинистов пропала накануне на горе Отгонтэнгэр, расположенной на западе страны. Поисковая операция была начата только утром в понедельник из-за плохой видимости.

Сообщается, что все десять тел нашли на высотах 3200–3450 метров, сейчас ищут семь остальных членов группы. В поисковой операции задействованы более 100 человек, два вертолета и другая специальная техника.

О гражданстве погибших пока ничего не известно.

Восхождение на вершину Отгонтэнгэр запрещено с 2015 года. Вершина является высочайшей в горном массиве Хангая (4021 метров над уровнем моря) и считается священной горой государственного почитания.