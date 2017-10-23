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Тела 10 погибших альпинистов найдены в Монголии
23.10.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Спасателям в Монголии удалось обнаружить в понедельник тела десяти погибших на горе Отгонтэнгэр альпинистов, в настоящее время идут поиски еще семи человек, сообщило агентство
© AP/ David Azia
Группа из 17 альпинистов пропала накануне на горе Отгонтэнгэр, расположенной на западе страны. Поисковая операция была начата только утром в понедельник из-за плохой видимости.
Сообщается, что все десять тел нашли на высотах 3200–3450 метров, сейчас ищут семь остальных членов группы. В поисковой операции задействованы более 100 человек, два вертолета и другая специальная техника.
О гражданстве погибших пока ничего не известно.
Восхождение на вершину Отгонтэнгэр запрещено с 2015 года. Вершина является высочайшей в горном массиве Хангая (4021 метров над уровнем моря) и считается священной горой государственного почитания.
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В поисковой операции задействованы более 100 человек, два вертолета и другая специальная техника.
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