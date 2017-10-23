В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца

На полигоне в Армении военнослужащий-контрактник из России убил сослуживца, после чего сам покончил жизнь самоубийством. По информации пресс-службы Южного военного округа, выстрел в военного виновник происшествия произвел случайно.

На полигоне в Армении после «случайного» выстрела в сослуживца российский военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа МО РФ.

По информации представителей региона, инцидент произошел на полигоне Алагяз. «При сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту», — рассказали в округе. После этого, как пояснили в пресс-службе, открывший огонь военнослужащий, «испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца», покончил жизнь самоубийством.​

В настоящий момент «для выяснения обстоятельств случившегося» на месте происшествия работает комиссия Южного военного округа. Остальных подробностей произошедшего в пресс-службе не уточнили.

Ранее, 23 октября, огонь по своим сослуживцам также открыл сотрудник подразделения Росгвардии в Чечне. Старший лейтенант — уроженец Дагестана, — по информации неназванных источников газеты «Коммерсантъ» , собирался таким образом «выяснить отношения» с офицером, который подал ходатайство о его увольнении со службы. В результате инцидента погибли пять человек , в том числе сам нападавший. Уголовное дело в связи с произошедшим возбудило военное следственное управление СКР.