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Столкновение автобусов в Малайзии - 8 погибших, более 30 раненых

24.10.2017 08:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Восемь человек погибло, 33 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух автобусов в Малайзии.

Авария произошла на одной из скоростных трасс в штате Пинанг (юго-запад страны). Один из автобусов, который перевозил рабочих из Индонезии и Непала, был вынужден сделать остановку из-за проблем с двигателем. По словам представителей местной полиции, водитель следовавшего за ним автобуса вовремя не заметил остановившееся транспортное средство и не успел затормозить.

По данным полиции, в результате аварии погибло восемь человек. 23 человека получили серьезные травмы, еще 10 — незначительные.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за технических проблем автобус, перевозивший людей, был вынужден остановиться на трассе, водить второго не заметил препятствие.

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