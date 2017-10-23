Столкновение автобусов в Малайзии - 8 погибших, более 30 раненых

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Восемь человек погибло, 33 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух автобусов в Малайзии.

Авария произошла на одной из скоростных трасс в штате Пинанг (юго-запад страны). Один из автобусов, который перевозил рабочих из Индонезии и Непала, был вынужден сделать остановку из-за проблем с двигателем. По словам представителей местной полиции, водитель следовавшего за ним автобуса вовремя не заметил остановившееся транспортное средство и не успел затормозить.

Penang bus crash: 'I woke up and found my best friend dead' https://t.co/xLkl6okOVt pic.twitter.com/ydMS61TduP — MSN Malaysia (@MSNMSIA) 24 октября 2017 г.

По данным полиции, в результате аварии погибло восемь человек. 23 человека получили серьезные травмы, еще 10 — незначительные.

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