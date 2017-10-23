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Российский контрактник выстрелил в сослуживца и покончил с собой
24.10.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Российский военнослужащий в Армении случайно выстрелил из автомата в своего сослуживца и не справился с грузом психологической ответственности, покончив с собой, передает
Инцидент произошел накануне на армянском полигоне Алагяз, где дислоцируется база ПВО РФ. Солдат-контрактник выстрелил из автомата в другого военнослужащего, нанеся ему смертельное ранение.
© Sputnik/ Николай Хижняк
"При сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту", — цитирует агентство слова представителей ЮВО.
Отмечается, что военнослужащий испугался ответственности за гибель своего сослуживца и совершил суицид. Обстоятельства инцидента выясняет специальная комиссия округа.
Российская военная база находится в Армении согласно межгосударственному договору между двумя странами. Личный состав 102-й базы несет дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.
Во вторник на базе началась проверка боеготовности ряда подразделений в ходе тактических учений. Военнослужащие будут проверять свои навыки на высоте более двух километров на высокогорном полигоне. В маневрах принимают участие более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц техники, включая вертолеты и беспилотники.
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Первый выстрел произошел непроизвольно, а второй – из-за боязни солдата ответственности за смерть сослуживца.
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