Российский контрактник выстрелил в сослуживца и покончил с собой

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Российский военнослужащий в Армении случайно выстрелил из автомата в своего сослуживца и не справился с грузом психологической ответственности, покончив с собой, передает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Инцидент произошел накануне на армянском полигоне Алагяз, где дислоцируется база ПВО РФ. Солдат-контрактник выстрелил из автомата в другого военнослужащего, нанеся ему смертельное ранение.



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"При сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту", — цитирует агентство слова представителей ЮВО.

Отмечается, что военнослужащий испугался ответственности за гибель своего сослуживца и совершил суицид. Обстоятельства инцидента выясняет специальная комиссия округа.

Российская военная база находится в Армении согласно межгосударственному договору между двумя странами. Личный состав 102-й базы несет дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.

Во вторник на базе началась проверка боеготовности ряда подразделений в ходе тактических учений. Военнослужащие будут проверять свои навыки на высоте более двух километров на высокогорном полигоне. В маневрах принимают участие более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц техники, включая вертолеты и беспилотники.