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Пока жительница Полоцка ходила в гости, в ее доме сгорел сожитель

24.10.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси призвало население страны соблюдать меры безопасности при курении, за минувшие сутки только в Витебской области произошло два пожара, в которых погибли люди.

По данным спасателей, в настоящее время неосторожное обращение с огнем при курении является основной причиной пожаров и гибели на них людей в стране.

Пока жительница Полоцка ходила в гости, в ее доме сгорел сожитель
© Pixabay
Два человека погибли на пожарах за минувшие сутки в Минской области

"В деревне Стрижево Бешенковичского района загорелся жилой дом. На месте пожара спасателями был обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения", — сообщили Sputnik во вторник в МЧС.

Похожая ситуация случилась в Полоцке. Спасателям информация о том, что на улице Красноармейской горит дом, поступила в 23:18.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома. Хозяйка во время возникновения пожара находилась в гостях у соседей. В результате пожара погиб ее сожитель 1976 года рождения, в доме уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие", — сказали в МЧС.

В настоящее время причины пожаров устанавливаются. В обоих случаях предварительной причиной возникновения пожаров стала неосторожность при курении, сказали в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели отметили, что неосторожное обращение с огнем при курении является основной причиной пожаров и гибели на них людей.

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