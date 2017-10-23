Пока жительница Полоцка ходила в гости, в ее доме сгорел сожитель

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси призвало население страны соблюдать меры безопасности при курении, за минувшие сутки только в Витебской области произошло два пожара, в которых погибли люди.

По данным спасателей, в настоящее время неосторожное обращение с огнем при курении является основной причиной пожаров и гибели на них людей в стране.



© Pixabay Два человека погибли на пожарах за минувшие сутки в Минской области

"В деревне Стрижево Бешенковичского района загорелся жилой дом. На месте пожара спасателями был обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения", — сообщили Sputnik во вторник в МЧС.

Похожая ситуация случилась в Полоцке. Спасателям информация о том, что на улице Красноармейской горит дом, поступила в 23:18.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома. Хозяйка во время возникновения пожара находилась в гостях у соседей. В результате пожара погиб ее сожитель 1976 года рождения, в доме уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие", — сказали в МЧС.

В настоящее время причины пожаров устанавливаются. В обоих случаях предварительной причиной возникновения пожаров стала неосторожность при курении, сказали в МЧС.