В сморгонской школе из-за задымления эвакуировали почти 400 детей

23 октября спасателям поступило сообщение о загорании в электрощитовой в средней школе в Сморгони.





Когда они приехали на место, внутри школы был дым, дети и учителя уже были на улице: персонал из здания школы самостоятельно эвакуировал 471 человек (из них 389 детей).

В результате задымления — ничего серьезного: закопчены стены в шахте, повреждена электропроводка в электрощите. Похоже, произошло короткое замыкание электропроводки.