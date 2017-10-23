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В сморгонской школе из-за задымления эвакуировали почти 400 детей
23 октября спасателям поступило сообщение о загорании в электрощитовой в средней школе в Сморгони.
Когда они приехали на место, внутри школы был дым, дети и учителя уже были на улице: персонал из здания школы самостоятельно эвакуировал 471 человек (из них 389 детей).
В результате задымления — ничего серьезного: закопчены стены в шахте, повреждена электропроводка в электрощите. Похоже, произошло короткое замыкание электропроводки.
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23 октября спасателям поступило сообщение о загорании в электрощитовой в средней школе в Сморгони.
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Архив (ЧП)
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