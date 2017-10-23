На 29-летнего минчанина завели уголовное дело после убийства собаки

В отношении 29-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. По версии следователей, пьяный мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил ее в окно с пятого этажа. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 октября, примерно в 16.00. На тот момент минчанин был пьян, находился в квартире на пятом этаже дома по улице Есенина.

— Умышленно нанес несколько ударов по голове и другим частям тела животного, после этого мужчина сбросил собаку с пятого этажа дома. От полученных повреждений она погибла, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Тело собаки нашли прохожие, они и вызвали милицию. После первичного осмотра и опроса очевидцев возбуждено уголовное по ч.1 ст.339−1 УК. Санкция статьи — от общественных работ и до ареста.

Напомним, за жестокость к четвероногим в Беларуси предусмотрена административная ответственность по ст. 15.45 КоАП и уголовная по ст. 339−1 УК (вплоть до 1 года лишения свободы).