МИНСК, 24 окт — Sputnik. Гражданин Польши скончался накануне днем возле пункта пропуска "Брузги", сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Инцидент произошел накануне на подъезде к международному пункту пропуска — напротив логистического центра. Долго стоящая на обочине машина с польскими регистрационными знаками привлекла внимание белорусов.

"Автомобиль с польскими номерами стоял на обочине около пункта пропуска на территории Республики Беларусь. Проезжавшие мимо люди решили поинтересоваться, почему он стоит — подошли и обнаружили тело. Помочь мужчине уже было нельзя", — сообщил Sputnik Бычковский.

Как уточнил представитель ГПК, на тот момент очередь была приблизительно из 80 автомобилей.

Причина смерти гражданина соседней страны не сообщается. Как подчеркнул Бычковский, так как мужчина скончался на территории, уходящей на километр вглубь Беларуси, все обстоятельства выясняют сотрудники милиции.