ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гражданин Польши скончался в своей машине в очереди в "Брузги"

24.10.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Гражданин Польши скончался накануне днем возле пункта пропуска "Брузги", сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Инцидент произошел накануне на подъезде к международному пункту пропуска — напротив логистического центра. Долго стоящая на обочине машина с польскими регистрационными знаками привлекла внимание белорусов.

"Автомобиль с польскими номерами стоял на обочине около пункта пропуска на территории Республики Беларусь. Проезжавшие мимо люди решили поинтересоваться, почему он стоит — подошли и обнаружили тело. Помочь мужчине уже было нельзя", — сообщил Sputnik Бычковский.

Как уточнил представитель ГПК, на тот момент очередь была приблизительно из 80 автомобилей.

Причина смерти гражданина соседней страны не сообщается. Как подчеркнул Бычковский, так как мужчина скончался на территории, уходящей на километр вглубь Беларуси, все обстоятельства выясняют сотрудники милиции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заметили долго стоявшую на обочине машину с польскими номерами белорусы и подошли посмотреть, что случилось.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На 29-летнего минчанина завели уголовное дело после убийства собаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика