﻿ В Лельчицком районе 4-летний ребенок засунул спицу от зонтика в розетку и погиб от удара током. 21.by
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В Лельчицком районе 4-летний ребенок засунул спицу от зонтика в розетку и погиб от удара током

24.10.2017 12:03 — ЧП | Tut.by  
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Трагедия произошла в деревне Синицкое Поле Лельчицкого района, сообщает газета «Калінкавіцкія навiны».


Фото носит иллюстративный характер

Мальчика, не подающего признаков жизни, на кровати обнаружила его старшая сестра. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Над кроватью, где находился ребенок, была расположена розетка, рядом найдена спица от зонта. Как было установлено, малыш засунул ее в розетку и погиб от поражения электрическим током.

 
 
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Мальчика,не подающего признаков жизни, на кровати обнаружила старшая сестра. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

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