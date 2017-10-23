В Лельчицком районе 4-летний ребенок засунул спицу от зонтика в розетку и погиб от удара током

Трагедия произошла в деревне Синицкое Поле Лельчицкого района, сообщает газета «Калінкавіцкія навiны».



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Мальчика, не подающего признаков жизни, на кровати обнаружила его старшая сестра. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Над кроватью, где находился ребенок, была расположена розетка, рядом найдена спица от зонта. Как было установлено, малыш засунул ее в розетку и погиб от поражения электрическим током.