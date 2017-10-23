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Милиция задержала в минской школе неадекватную женщину с ножом
Утром 24 октября в милицию поступил звонок из столичной школы по улице Рокоссовского: неадекватная женщина появилась в холле здания. Подробности рассказала официальный представитель Ленинского РУВД TUT.BY Татьяна Ковалева.
Примерно в 08.30 работники школы сообщили, что неизвестная женщина в холе рвет на себе одежду и кричит. Позже прибывшие на место милиционеры нашли при ней нож.
С детьми и сотрудниками учреждения все в порядке, уточнила Татьяна Ковалева. По предварительным данным, женщина выкрикивала непонятные фразы, но людям угроз не высказывала.
По информации правоохранителей, женщина не раз проходила лечение в центре психического здоровья в Новинках, откуда недавно выписалась.
Женщину забрали медики, а в обстоятельствах случившегося разбирается милиция. По
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По некоторым данным, женщина состоит на психиатрическом учете. Ее забрали медики.
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Архив (ЧП)
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