ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция задержала в минской школе неадекватную женщину с ножом

24.10.2017 12:46 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 24 октября в милицию поступил звонок из столичной школы по улице Рокоссовского: неадекватная женщина появилась в холле здания. Подробности рассказала официальный представитель Ленинского РУВД TUT.BY Татьяна Ковалева.

Примерно в 08.30 работники школы сообщили, что неизвестная женщина в холе рвет на себе одежду и кричит. Позже прибывшие на место милиционеры нашли при ней нож.

С детьми и сотрудниками учреждения все в порядке, уточнила Татьяна Ковалева. По предварительным данным, женщина выкрикивала непонятные фразы, но людям угроз не высказывала.

По информации правоохранителей, женщина не раз проходила лечение в центре психического здоровья в Новинках, откуда недавно выписалась.

Женщину забрали медики, а в обстоятельствах случившегося разбирается милиция. По данным издания «СБ Беларусь Сегодня», в этой же школе у женщины учится ребенок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По некоторым данным, женщина состоит на психиатрическом учете. Ее забрали медики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Каблучок" врезался в дерево в Дрогичинском районе: водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика