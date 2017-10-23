Российский курсант раскаялся за секс на вечеринке

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Курсант Нижегородской академии МВД извинился за то, что занялся с подругой сексом прямо на танцполе местного клуба "Milo", однако из академии его уже отчислили, сообщили в эфире телеканала " Россия 24 ".

Российский сегмент интернета бурно обсуждает появившееся на днях видео: прямо на танцполе местного клуба "Milo" парочка занимается сексом. Сразу после скандала юноша удалил свою страницу из соцсетей, на которой была выложена запись видео, его партнерша по танцам и сексу оказалась не столь щепетильна. Именно с ее аккаунтов российские СМИ позаимствовали и видеозапись, и комментарий девушки по поводу возникшей ситуации.

Российские журналисты задаются вопросом: инцидент пьяная выходка парочки или итог очередного секс-тренинга?

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Раскаяние участников

Как заявила сама "героиня" видео — студентка педагогического университета — никакого изнасилования в клубе не было. "Это произошло по инициативе обоих, я думаю. Я была слишком пьяная, я много выпила, и поэтому это произошло", — заявила она в эфире в Periscope и добавила, что больше в клуб "Milo" не собирается ходить.

Пока никакие меры за нарушение норм морали к девушке не приняты, однако в вузе ей могут объявить выговор.

Второго же участника ситуации, несмотря на его извинения, из академии МВД отчислили. Никаких публичных заявлений по поводу этой истории он не давал.

Будет ли ответственность?

Согласно российскому законодательству, за секс в публичном месте возможно наказание лишь как за мелкое хулиганство, однако если кто-то из свидетелей инцидента заявит об этом в полицию. К правоохранителям пока никто не обращался.

Будут ли нести ответственность авторы видео за его размещение в социальных сетях, пока также не известно. Ролик уже удален из большинства соцсетей. Жалоб на распространение данного видео как порнографию, также в правоохранительных органах пока нет.

Таким образом, наказаны оба "героя" дисциплинарно: молодой человек — исключением, девушка — угрозами в социальных сетях в ее адрес. Впрочем, она уже успела стать звездой интернета: многие сравнивают студентку с Дианой Шурыгиной , а за несколько дней пока длится скандал на ее страницу в Instagram подписались 14 тысяч человек.

В Беларуси было бы строже

Белорусское законодательство на подобные инциденты реагирует жестче: как на сам факт публичного коитуса, так и на публичное размещение подобного видео.

Так, несколько месяцев назад вся Беларусь обсуждала появившуюся в интернете фотографию, на которой двое молодых людей наслаждались друг другом прямо во дворе одного из минских микрорайонов — Сухарево . Правоохранители предупредили СМИ об ответственности за распространение снимка, а парень и девушка позже получили по году лишения свободы с отсрочкой — за хулиганство.

В конце 2016-го жительница Гродно получила два года с отсрочкой и 690 рублей штрафа за одну эротическую фотографию в социальной сети — это также суд посчитал распространением порнографии.

Пользователи социальных сетей уже шутят: парочке из Нижнего Новгорода крупно повезло, что прилюдно сексом они занимались не в Беларуси.