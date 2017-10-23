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СК проводит проверку по факту обнаружения тела поляка возле границы

24.10.2017 13:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела гражданина Польши возле пункта пропуска "Брузги", сообщил Sputnik официальный представитель областного УСК Сергей Шершеневич.

СК проводит проверку по факту обнаружения тела поляка возле границы
© Фото: ГТК Беларуси
Гражданин Польши скончался в своей машине в очереди в "Брузги"

Инцидент произошел накануне примерно в километре от погранперехода. Белорусы обнаружили в долго стоявшем на обочине VW T4 тело жителя соседней страны 1973 года рождения.

Как отметил представитель УСК, в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти гражданина Польши не обнаружено.

Для установления обстоятельств смерти мужчины назначен ряд экспертиз. О происшествии также было уведомлено консульское учреждение Польши.

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Теги: Минск
 
 
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В ходе осмотра места происшествия эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

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