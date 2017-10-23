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Женщина с ножом буянила в минской школе
24.10.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Сотрудники Ленинского РУВД задержали минчанку, которая пришла в одну из средних школ в Серебрянке с ножом, и передали медикам, сообщили в управлении внутренних дел.
Звонок в милицию о подозрительной женщине, которая буянит в холле СШ, поступил 24 октября в 8:30.
"Педагоги школы сообщили по телефону 102, что женщина зашла в холл школы и начала рвать на себе одежду, кричать. Прибывшие на место происшествия сотрудников органов внутренних дел нашли у нее нож", — сообщили Sputnik во вторник в РУВД.
Там отметили, от действий женщины никто не пострадал.
Уже установлено, что минчанка неоднократно лечилась в РНПЦ психического здоровья в Новинках, где недавно прошла курс стационарного лечения. Женщина передана медикам.
Как сообщила газета
Ссылаясь на сотрудников милиции, издание отмечает, что возможной причиной могло стать желание минчанки выяснить отношения с кем-то из этого учреждения образования.
В настоящее время на месте происшествия работает участковый инспектор милиции, общается с заявителями и теми, кто мог бы прояснить картину случившегося.
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Милиция выясняет, зачем минчанка с ножом пришла в школу, где учится ее ребенок.
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