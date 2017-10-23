Житель Иваново пытался выехать в Польшу по паспорту жены

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-польской границе жителя Иваново, который для поездки в Польшу предъявил паспорт супруги, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Мужчина с чужим документом пересекал границу накануне в пункте пропуска "Брест".

"Молодой человек, направляясь в Польшу, предъявил паспорт своей супруги. Этот документ, по его словам, он взял по ошибке", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что 30-летнему жителю Брестской области было вынесено предупреждение, в Польшу его не пустили, а паспорт супруги изъяли.

В ГПК напомнили гражданам, что при планировании поездки за границу следует проверять все необходимые документы, чтобы в пунктах пропуска не возникло проблем.