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Житель Иваново пытался выехать в Польшу по паспорту жены

24.10.2017 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-польской границе жителя Иваново, который для поездки в Польшу предъявил паспорт супруги, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Житель Иваново пытался выехать в Польшу по паспорту жены
© Фото: ГПК Беларуси
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Мужчина с чужим документом пересекал границу накануне в пункте пропуска "Брест".

"Молодой человек, направляясь в Польшу, предъявил паспорт своей супруги. Этот документ, по его словам, он взял по ошибке", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что 30-летнему жителю Брестской области было вынесено предупреждение, в Польшу его не пустили, а паспорт супруги изъяли.

В ГПК напомнили гражданам, что при планировании поездки за границу следует проверять все необходимые документы, чтобы в пунктах пропуска не возникло проблем.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Жителю Брестской области было вынесено предупреждение, в Польшу его не пустили, а паспорт супруги изъяли.

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