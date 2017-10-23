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Молодой житель Вилейки после пьянки до смерти избил отчима
24.10.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Вилейке молодого человека, который подозревается в нанесении отчиму тяжких телесных повреждений, от которых он скончался, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве внутренних дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тело 48-летнего нигде не работавшего мужчины было обнаружено в его квартире вечером 22 октября.
"Предварительно установлено, что его в 22:00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил проживающий совместно пасынок", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что от полученных в ходе избиения травм мужчина скончался.
В настоящее время подозреваемый в совершении преступления 29-летний житель Вилейки задержан, с ним работают следователи.
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Тело 48-летнего нигде не работавшего мужчины было обнаружено в его квартире вечером 22 октября.
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