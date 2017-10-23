В отношении выбросившего собаку из окна минчанина возбуждено дело

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении минчанина, который выбросил избитую собаку из окна на пятом этаже, сообщили в СК.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным находится в производстве Московского районного отдела СК.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 339-1 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, следователи продолжают проводить необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз.

В ходе расследования установлено, что 20 октября около 16:00 29-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пятом этаже дома по улице Есенина, имея умысел на жестокое обращение с животным, умышленно нанес несколько ударов по голове и другим частям тела животного. После этого мужчина сбросил собаку вниз, сказала Гончарова

От полученных повреждений собака погибла. Животное обнаружили прохожие, которые и сообщили об этом в правоохранительные органы.