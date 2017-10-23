Женщина скончалась в Лиде из-за чрезмерного употребления спиртного

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Два дня медики пытались спасти женщину госпитализированную с признаками тяжелого алкогольного опьянения, сообщили Sputnik во вторник в Госкомитете по судебным экспертизам.

36-летняя жительница Житковичского района была госпитализирована в Лиде 17 октября — она приехала в город на "дизеле". Несмотря на усилия медиков, она скончалась спустя два дня.

В ходе проверки выяснилось, что женщина прибыла в Лиду вместе с сожителем на сезонные работы в одно из районных предприятий. По дороге в Гомель через Лиду она ежедневно употребляла спиртное. Об этом свидетельствуют пустые бутылки, оставленные на месте ее временного проживания.

Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертиз. В ходе предварительного следствия признаков насильственной смерти у женщины не обнаружено. Также выясняются обстоятельства приобретения и употребления умершей и ее сожителем спиртных напитков.