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На поле в Лиозненском районе нашли более 360 детонаторов и около 170 боеприпасов
Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили 22 октября на поле возле деревни Бураки Лиозненского района,
На поле находились 367 капсюль-детонаторов, 58 мин Sm-Z-35, 69 артиллерийских снарядов 45 мм, 17 гранат РГ-22, 8 гранат Ф-1, 12 ружейных гранат.
Саперы уничтожили опасные находки.
Напомним, неделю назад в лесу возле деревни Коммунарка Витебского района
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На поле находились 367 капсюль-детонаторов, 58 мин Sm-Z-35, 69 артиллерийских снарядов 45 мм, 17 гранат РГ-22, 8 гранат Ф-1, 12 ружейных гранат.
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Архив (ЧП)
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