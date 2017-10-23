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На поле в Лиозненском районе нашли более 360 детонаторов и около 170 боеприпасов

24.10.2017 16:06 — ЧП | Tut.by  
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Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили 22 октября на поле возле деревни Бураки Лиозненского района, сообщает милиция региона.

На поле находились 367 капсюль-детонаторов, 58 мин Sm-Z-35, 69 артиллерийских снарядов 45 мм, 17 гранат РГ-22, 8 гранат Ф-1, 12 ружейных гранат.

Саперы уничтожили опасные находки.

Напомним, неделю назад в лесу возле деревни Коммунарка Витебского района нашли целый арсенал — более 250 снарядов разного калибра, почти 140 взрывателей, более десятка мин.

 
 
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На поле находились 367 капсюль-детонаторов, 58 мин Sm-Z-35, 69 артиллерийских снарядов 45 мм, 17 гранат РГ-22, 8 гранат Ф-1, 12 ружейных гранат.

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