ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Глуска нашла в своем дворе мертвого мужчину

24.10.2017 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело об убийстве 24-летнего жителя Глуска, сообщила официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Жительница Глуска нашла в своем дворе мертвого мужчину
CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Молодой житель Вилейки после пьянки до смерти избил отчима

"Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила во дворе своего дома жительница Глуска", – сказала представитель УСК.

Она также уточнила, что при осмотре погибшего были выявлены колото-резаные раны, что дало основания для возбуждения уголовного дела по факту убийства. Впоследствии установили и личность убитого – им оказался 24-летний местный житель.

По словам Соленюк, по подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний мужчина, который на допросе сознался в совершенном, заявив, что нанес травмы потерпевшему в ссоре после употребления алкоголя. Следователи и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства.

"После получения телесных повреждений потерпевший покинул дом подозреваемого и сумел добраться до соседнего домовладения, где умер", – сказала Соленюк. 

Сейчас сотрудники УСК выясняют обстоятельства совершения преступления и мотивы злоумышленника, проводятся необходимые следственные действия, в том числе исследуются вещдоки, изучается образ жизни и погибшего, и подозреваемого.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас сотрудники УСК выясняют обстоятельства совершения преступления и мотивы злоумышленника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На поле в Лиозненском районе нашли более 360 детонаторов и около 170 боеприпасов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика