Жительница Глуска нашла в своем дворе мертвого мужчину

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело об убийстве 24-летнего жителя Глуска, сообщила официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

"Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила во дворе своего дома жительница Глуска", – сказала представитель УСК.

Она также уточнила, что при осмотре погибшего были выявлены колото-резаные раны, что дало основания для возбуждения уголовного дела по факту убийства. Впоследствии установили и личность убитого – им оказался 24-летний местный житель.

По словам Соленюк, по подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний мужчина, который на допросе сознался в совершенном, заявив, что нанес травмы потерпевшему в ссоре после употребления алкоголя. Следователи и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства.

"После получения телесных повреждений потерпевший покинул дом подозреваемого и сумел добраться до соседнего домовладения, где умер", – сказала Соленюк.

Сейчас сотрудники УСК выясняют обстоятельства совершения преступления и мотивы злоумышленника, проводятся необходимые следственные действия, в том числе исследуются вещдоки, изучается образ жизни и погибшего, и подозреваемого.