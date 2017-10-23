В Бресте со строительных лесов сорвался 58-летний штукатур

Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования 58-летнего штукатура, сообщили TUT.BY в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета.

23 октября во время отделочных работ фасада здания на улице Советской с третьего яруса строительных лесов сорвался штукатур. По предварительной версии, он наступил на металлический настил, который соскользнул в сторону. Мужчина не удержался и упал вниз.

С тяжелой травмой он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.