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В Бресте со строительных лесов сорвался 58-летний штукатур

24.10.2017 17:11 — ЧП | Tut.by  
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Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования 58-летнего штукатура, сообщили TUT.BY в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета.

23 октября во время отделочных работ фасада здания на улице Советской с третьего яруса строительных лесов сорвался штукатур. По предварительной версии, он наступил на металлический настил, который соскользнул в сторону. Мужчина не удержался и упал вниз.

С тяжелой травмой он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

 
 
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По предварительной версии он наступил на металлический настил, который соскользнул в сторону. Мужчина не удержался и упал вниз.

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