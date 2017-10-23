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Peugeot "в лоб" столкнулся с лесовозом под Лунинцом

24.10.2017 18:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Лобовое столкновение легкового автомобиля и лесовоза с бревнами произошло в Лунинецком районе, людей в Peugeot  спасли ремни безопасности, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Peugeot "в лоб" столкнулся с лесовозом под Лунинцом
© Фото: ГАИ Брестской области
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Авария случилась  во вторник около 05:50 на 315-м километре автотрассы М-10 "Кобрин – Гомель – Граница Российской Федерации".

"По предварительной информации: 38-летний житель агрогородка Ольшаны на автомобиле Peugeot , совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ, который перевозил бревна", – сказали в ГАИ.

По информации собеседников Sputnik, от удара ЗИЛ вылетел в кювет.

Там также сообщили, что водитель легковушки получил ушибы и был помещен в Лунинецкую центральную районную больницу, его супруге госпитализация не понадобилась.

"Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности", – сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Водителя легковушки доставили в больницу с ушибами, его супруге госпитализация не понадобилась.

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