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Минчанин может лишиться буса Volkswagen за застреленного дикого кабана

24.10.2017 18:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Микроавтобус Volkswagen Transporter арестовали у охотника из Минска за незаконно добытого в Осиповичском районе дикого кабана, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Минчанин может лишиться буса Volkswagen за застреленного дикого кабана
CC BY 2.0 / Lauris Rubenis / Moose
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Две машины инспекторы Осиповичской МРИ остановили на автодороге у деревни Старое Село для проверки. В "Ниве" ехали двое охотников и егерь, там же была туша дикого кабана-сеголетка, документы на которого были оформлены.

"В следующем за ним микроавтобусе, на котором ехали еще трое охотников из этой же бригады, был обнаружен взрослый кабан, добытый без всякого разрешения", – сказала Громович.

По ее словам, водитель Volkswagen – охотник из Минска – признался, что это он подстрелил животное. Мужчине за совершенное грозит уголовная ответственность – за незаконную охоту и транспортировку дичи. 

Громович также уточнила, что микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором перевозили добычу, был арестован, его впоследствии могут конфисковать. 

Согласно законодательству в настоящее время все добытые на охоте в Беларуси дикие кабаны должны быть утилизированы – для профилактики африканской чумы свиней.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчине за совершенное грозит уголовная ответственность – за незаконную охоту и транспортировку дичи.

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