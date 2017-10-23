Опасная работа: китайская стюардесса выпала из самолета

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern выпала из самолета при попытке закрыть дверь, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту "Баоань" города Шэньчжэнь. Стюардесса пыталась закрыть аварийный выход во время движения лайнера, нарушив правила безопасности: по инструкциям закрытие проводят минимум два человека. Итогом несоблюдения правил стало падение с высоты трех метров.

Девушку заметили механики, которые проводили осмотр самолета перед взлетом, они сразу же вызвали скорую помощь. Стюардесса осталась жива, ее доставили в больницу с многочисленными ссадинами, переломами и ушибами.

Недавно произошел еще один инцидент с участием бортпроводниц. Самолет авиакомпании Air Asia, который перевозил 145 пассажиров на Бали из Перта, совершил резкий поворот и снизил высоту, что вызвало панику не только у пассажиров, но и у членов экипажа.