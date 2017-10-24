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Мины и снаряды времен ВОВ нашли на поле в Лиозненском районе
24.10.2017 22:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Арсенал снарядов и мин времен Второй Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Опасная находка была сделана днем 22 октября вблизи деревни Бураки Велешковичского сельского совета.
По информации УВД, были найдены обнаружены 58 мин Sm-Z-35, 69 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, 25 гранат и более 360 детонаторов.
В управлении также проинформировали, что боеприпасы с поля были изъяты саперной группой и впоследствии обезврежены и уничтожены.
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Боеприпасы с поля были изъяты саперной группой и впоследствии обезврежены и уничтожены.
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