Мины и снаряды времен ВОВ нашли на поле в Лиозненском районе

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Арсенал снарядов и мин времен Второй Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Пушку со снарядом в стволе нашли на поле в Минском районе

Опасная находка была сделана днем 22 октября вблизи деревни Бураки Велешковичского сельского совета.

По информации УВД, были найдены обнаружены 58 мин Sm-Z-35, 69 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, 25 гранат и более 360 детонаторов.

В управлении также проинформировали, что боеприпасы с поля были изъяты саперной группой и впоследствии обезврежены и уничтожены.

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