Штукатур упал со строительных лесов в Бресте

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Штукатур одного из предприятий Бреста получил травмы при падении с третьего яруса строительных лесов, сообщил ресурс " Виртуальный Брест " со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне около 11:50 на улице Советской областного центра.

По информации СК, мужчина 1959 года рождения упал с лесов из-за того, что под ним соскользнул металлический настил. В результате штукатур, житель Бреста, получил тяжелую травму.

В настоящее время по факту произошедшего на стройке Брестский межрайотдел СК проводит проверку.