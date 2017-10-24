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Штукатур упал со строительных лесов в Бресте

24.10.2017 21:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Штукатур одного из предприятий Бреста получил травмы при падении с третьего яруса строительных лесов, сообщил ресурс "Виртуальный Брест" со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Штукатур упал со строительных лесов в Бресте
© Фото: УСК по Гродненской области
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Инцидент произошел накануне около 11:50 на улице Советской областного центра.

По информации СК, мужчина 1959 года рождения упал с лесов из-за того, что под ним соскользнул металлический настил. В результате штукатур, житель Бреста, получил тяжелую травму.

В настоящее время по факту произошедшего на стройке Брестский межрайотдел СК проводит проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 33
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В настоящее время по факту произошедшего на стройке Брестский межрайотдел СК проводит проверку.

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