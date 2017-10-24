Пенсионерка и ее сын-инвалид погибли на пожаре в Кобринском районе

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Пожилая женщина и ее сын-инвалид погибли в результате пожара жилого дома в Кобринском районе, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Сообщение о возгорании жилого строения в деревне Тевли поступило спасателям в 08:18 вторника.

"К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений МЧС кровля дома была охвачена огнем, происходило горение внутри дома", – сказали в управлении.

По информации МЧС, спасатели в коридоре и в жилой комнате на полу обнаружили тела 92-летней хозяйки и ее 69-летнего сына – инвалида второй группы.

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печи или короткое замыкание электропроводки.