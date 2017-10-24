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Эксперты выяснили, от чего в "Брузгах" умер гражданин Польши

24.10.2017 20:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Смерть гражданина Польши в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе наступила от хронического сердечного заболевания, сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гродненской области Лариса Бобер.

Эксперты выяснили, от чего в "Брузгах" умер гражданин Польши
© Sputnik / Виктор Толочко
СК проводит проверку по факту обнаружения тела поляка возле границы

Тело поляка было обнаружено в середине дня накануне в салоне микроавтобуса Volkswagen в очереди на выезд из Беларуси. По факту смерти 44-летнего мужчины УСК по Гродненской области начало проверку.

"Смерть наступила от хронической ишемической болезни сердца", – сказала Бобер.

Представитель ГКСЭ также уточнила, что у мужчины при исследовании был выявлен обширный постинфарктный кардиосклероз, осложненный сердечно-сосудистой недостаточностью.

По информации телеканала, в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.

Как ранее сообщал Sputnik, о произошедшем в "Брузгах" было уведомлено консульское учреждение Польши в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.

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