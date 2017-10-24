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Эксперты выяснили, от чего в "Брузгах" умер гражданин Польши
24.10.2017 20:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Смерть гражданина Польши в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе наступила от хронического сердечного заболевания, сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гродненской области Лариса Бобер.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тело поляка было
"Смерть наступила от хронической ишемической болезни сердца", – сказала Бобер.
Представитель ГКСЭ также уточнила, что у мужчины при исследовании был выявлен обширный постинфарктный кардиосклероз, осложненный сердечно-сосудистой недостаточностью.
По информации телеканала, в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.
Как ранее сообщал Sputnik, о произошедшем в "Брузгах" было уведомлено консульское учреждение Польши в Беларуси.
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В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.
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