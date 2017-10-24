Активист, бросавший в Трампа российские флажки, задержан

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Полиция Капитолия задержала активиста, который бросил в президента США Дональда Трампа российские флажки, передает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел, когда Трамп вместе с республиканцем Митчем Макконнелом шел по коридору в здании конгресса, и в этот момент один из людей, находившихся среди журналистов, бросил в президента российские флажки с криком "Трамп – это измена!"

Трамп не отреагировал на происходящее, а полиция задержала активиста. Им оказался представитель группы "Американцы действуют" Райан Клейтон. Как он оказался в числе сотрудников СМИ – выясняется.

Активисту уже предъявлено обвинение в противоправных действиях. Ранее Клейтон уже бросал российские флажки в зятя и советника президента Джареда Кушнера.

Трамп уже наблюдал похожую "атаку" — в ходе одного из публичных выступлений его противники разбросали российские триколоры, что не помешало спичу президента.

Противники Трампа обвиняют его в победе на выборах в 2016 году путем сговора с Россией. Сам президент, а также власти РФ, назвали эти обвинения беспочвенными.