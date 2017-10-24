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Пять человек погибли на пожарах за сутки на Брестчине

25.10.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Пять человек погибли за истекшие сутки на пожарах в Брестской области, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном УМЧС.

Пять человек погибли на пожарах за сутки на Брестчине
© Фото: МЧС Беларуси
Пенсионерка и ее сын-инвалид погибли на пожаре в Кобринском районе

По данным спасателей, возгорания жилых домов были зафиксированы в Столинском, Кобринском и Пинском районах, а также Пружанах.

В деревне Городная (Столинский район) погиб 54-летний мужчина из-за неосторожного обращения с огнем при курении, в деревне Тевли (Кобринский район) – 92-летняя пенсионерка и ее 69-летний сын-инвалид – там дом загорелся, предположительно или от печи, или от короткого замыкания в проводке.

В Пружанах медики не смогли спасти 59-летнюю женщину, которую спасатели нашли в задымленной квартире в доме на улице Ленина. Так же задохнулся в дыму 72-летний пенсионер в деревне Площево (Пинский район). В обоих случаях пожары произошли из-за непотушенных сигарет.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным спасателей, возгорания жилых домов были зафиксированы в Столинском, Кобринском и Пинском районах, а также Пружанах.

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