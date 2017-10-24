ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК ищет свидетелей наезда мусоровоза на пенсионера в Витебске

25.10.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области разыскивает свидетелей аварии в Витебске, в результате которой под колесами мусоровоза погиб пенсионер, сообщила официальный представитель УСК Светлана Сахарова.

СК ищет свидетелей наезда мусоровоза на пенсионера в Витебске
© Фото: ГАИ Бреста
Peugeot "в лоб" столкнулся с лесовозом под Лунинцом

ДТП произошло на улице Петруся Бровки областного центра утром 13 октября: мусоровоз ЗИЛ, двигаясь задним ходом, сбил 89-летнего мужчину.

"Пострадавший был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений 19 октября скончался", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По словам представителя УСК, в настоящее время следователи ищут граждан, которые стали очевидцами аварии – их просят сообщить известную информацию в УСК или позвонить по телефону 8 (0212) 462078.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики боролись за жизнь пострадавшего мужчины неделю, но не смогли его спасти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пять человек погибли на пожарах за сутки на Брестчине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика