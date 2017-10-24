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СК ищет свидетелей наезда мусоровоза на пенсионера в Витебске
25.10.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области разыскивает свидетелей аварии в Витебске, в результате которой под колесами мусоровоза погиб пенсионер, сообщила официальный представитель УСК Светлана Сахарова.
© Фото: ГАИ Бреста
ДТП произошло на улице Петруся Бровки областного центра утром 13 октября: мусоровоз ЗИЛ, двигаясь задним ходом, сбил 89-летнего мужчину.
"Пострадавший был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений 19 октября скончался", – сказала Сахарова.
Она также уточнила, что по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По словам представителя УСК, в настоящее время следователи ищут граждан, которые стали очевидцами аварии – их просят сообщить известную информацию в УСК или позвонить по телефону 8 (0212) 462078.
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