СК ищет свидетелей наезда мусоровоза на пенсионера в Витебске

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области разыскивает свидетелей аварии в Витебске, в результате которой под колесами мусоровоза погиб пенсионер, сообщила официальный представитель УСК Светлана Сахарова.

ДТП произошло на улице Петруся Бровки областного центра утром 13 октября: мусоровоз ЗИЛ, двигаясь задним ходом, сбил 89-летнего мужчину.

"Пострадавший был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений 19 октября скончался", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По словам представителя УСК, в настоящее время следователи ищут граждан, которые стали очевидцами аварии – их просят сообщить известную информацию в УСК или позвонить по телефону 8 (0212) 462078.