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Поезд под Ивацевичами переехал лежащего на путях молодого человека

25.10.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Мужчина погиб, попав под пассажирский поезд на железнодорожной станции Доманово в Ивацевичском районе, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Поезд под Ивацевичами переехал лежащего на путях молодого человека
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел во вторник 24 октября около 18:53 – житель деревни Коханово 1982 года рождения попал под пассажирский поезд № 701 сообщения "Минск – Брест".

По показаниям машиниста, молодой человек лежал на рельсах и на сигнал приближающегося состава не реагировал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Находился ли пострадавший в состоянии алкогольного опьянения на момент произошедшего, станет известно по итогам назначенной экспертизы, отметил Дученко.

Все обстоятельства инцидента на данный момент выясняются правоохранителями, задержка состава в пути составила 11 минут.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Молодой человек лежал на рельсах и не реагировал на сигнал приближающегося состава.

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