|
Поезд под Ивацевичами переехал лежащего на путях молодого человека
25.10.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Мужчина погиб, попав под пассажирский поезд на железнодорожной станции Доманово в Ивацевичском районе, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел во вторник 24 октября около 18:53 – житель деревни Коханово 1982 года рождения попал под пассажирский поезд № 701 сообщения "Минск – Брест".
По показаниям машиниста, молодой человек лежал на рельсах и на сигнал приближающегося состава не реагировал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Находился ли пострадавший в состоянии алкогольного опьянения на момент произошедшего, станет известно по итогам назначенной экспертизы, отметил Дученко.
Все обстоятельства инцидента на данный момент выясняются правоохранителями, задержка состава в пути составила 11 минут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек лежал на рельсах и не реагировал на сигнал приближающегося состава.
|
Архив (ЧП)
Комментарии