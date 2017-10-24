Поезд под Ивацевичами переехал лежащего на путях молодого человека

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Мужчина погиб, попав под пассажирский поезд на железнодорожной станции Доманово в Ивацевичском районе, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД: нетрезвый пинчанин бросился под поезд после ссоры с женой

Инцидент произошел во вторник 24 октября около 18:53 – житель деревни Коханово 1982 года рождения попал под пассажирский поезд № 701 сообщения "Минск – Брест".

По показаниям машиниста, молодой человек лежал на рельсах и на сигнал приближающегося состава не реагировал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Находился ли пострадавший в состоянии алкогольного опьянения на момент произошедшего, станет известно по итогам назначенной экспертизы, отметил Дученко.

Все обстоятельства инцидента на данный момент выясняются правоохранителями, задержка состава в пути составила 11 минут.