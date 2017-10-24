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Проснулся от "стрелявшего" шифера: мужчина вытащил соседа из огня

25.10.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Мужчина спас жителя соседнего дома из пожара в Хотимске, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.

Проснулся от "стрелявшего" шифера: мужчина вытащил соседа из огня
© Pixabay
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Сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке поступило спасателям в ночь на среду. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели горевшее открытым огнем строение.

Еще до прибытия спасателей в горевший дом успел зайти сосед и вытащить проживавшего там пенсионера 1952 года. Со слов мужчины, он проснулся от звука "стрелявшего" шифера и побежал в горевший дом, где обнаружил своего соседа, лежавшего на полу, и вытащил его на улицу.

Он же и сообщил в МЧС о пожаре.

Житель дома не пострадал. Огонь повредил стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, увидев пожар в соседнем доме, позвонил в 102 и бросился на помощь проживавшему там пенсионеру.

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