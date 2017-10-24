|
Студент с бензопилой может быть приговорен к пожизненному заключению
25.10.2017 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Осужденный за кровавую резню в торговом центре "Европа" Владислав Казакевич находится под арестом в исправительной колонии после того, как напал на конвой, сообщил журналистам в среду глава МВД Игорь Шуневич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отбывающий наказание в шкловской исправительной колонии Казакевич напал с ножом на сотрудников закрытого учреждения, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
"Казакевич находится под следствием, он арестован",- сказал Шуневич. По его словам, расследование уголовного дела в отношении Казакевича продолжается.
"Ждем суда",- констатировал министр.
8 октября 2016 году студент первого курса Казакевич пришел в торговый центр "Европа с бензопилой и топором и напал на посетителей. В итоге одна женщина погибла, еще две получили ранения. Мингорсуд назначил ему 15 лет лишения свободы. Это было максимально возможное наказание для несовершеннолетнего Казакевича.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал новый судебный процесс, который ожидает Владислава Казакевича, отбывающего наказание за резню в торговом...
|
Архив (ЧП)
Комментарии