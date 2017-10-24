Студент с бензопилой может быть приговорен к пожизненному заключению

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Осужденный за кровавую резню в торговом центре "Европа" Владислав Казакевич находится под арестом в исправительной колонии после того, как напал на конвой, сообщил журналистам в среду глава МВД Игорь Шуневич.



© Sputnik / Виктор Толочко Шуневич: унижения в армии - позор для всех

Отбывающий наказание в шкловской исправительной колонии Казакевич напал с ножом на сотрудников закрытого учреждения, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Дело белорусского Брейвика: Казакевичу предъявлено новое обвинение>>

"Казакевич находится под следствием, он арестован",- сказал Шуневич. По его словам, расследование уголовного дела в отношении Казакевича продолжается.

"Ждем суда",- констатировал министр.

Казакевич признался, что не сожалеет о новом нападении>>

8 октября 2016 году студент первого курса Казакевич пришел в торговый центр "Европа с бензопилой и топором и напал на посетителей. В итоге одна женщина погибла, еще две получили ранения. Мингорсуд назначил ему 15 лет лишения свободы. Это было максимально возможное наказание для несовершеннолетнего Казакевича.

Муж убитой женщины о Казакевиче: это белорусский Брейвик>>