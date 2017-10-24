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Студент с бензопилой может быть приговорен к пожизненному заключению

25.10.2017 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Осужденный за кровавую резню в торговом центре "Европа" Владислав Казакевич находится под арестом в исправительной колонии после того, как напал на конвой, сообщил журналистам в среду глава МВД Игорь Шуневич.

Студент с бензопилой может быть приговорен к пожизненному заключению
© Sputnik / Виктор Толочко
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Отбывающий наказание в шкловской исправительной колонии Казакевич напал с ножом на сотрудников закрытого учреждения, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.

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"Казакевич находится под следствием, он арестован",- сказал Шуневич. По его словам, расследование уголовного дела в отношении Казакевича продолжается.

"Ждем суда",- констатировал министр.

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8 октября 2016 году студент первого курса Казакевич пришел в торговый центр "Европа с бензопилой и топором и напал на посетителей. В итоге одна женщина погибла, еще две получили ранения. Мингорсуд назначил ему 15 лет лишения свободы. Это было максимально возможное наказание для несовершеннолетнего Казакевича.

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Теги: Минск
 
 
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал новый судебный процесс, который ожидает Владислава Казакевича, отбывающего наказание за резню в торговом...

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