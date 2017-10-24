Лобовое ДТП в Гомеле: пострадали женщина и 5-летняя девочка

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Женщина и пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы в результате лобового ДТП в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Витебске" title="Место ДТП в Витебске" class=""> © Фото: СК Беларуси СК ищет свидетелей наезда мусоровоза на пенсионера в Витебске

Авария произошла накануне около 20:15 на пересечении улиц Пролетарской и Гагарина областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Peugeot 605, при повороте налево на улицу Гагарина совершил столкновение с автомобилем Rover 214 SI, который двигался во встречном направлении", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате ДТП 29-летняя женщина и 5-летняя девочка, ехавшие в Rover, получили травмы и были доставлены Гомельскую областную клиническую больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку для выяснения всех ее обстоятельств.

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