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Уклонист и угонщик из Шклова обвиняется в пьяном домогательстве и краже
25.10.2017 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Два уголовных дела заведено в отношении жителя Шклова 1994 года рождения по факту злостного хулиганства и кражи, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
По информации следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил местной жительнице вступить с ней в интимную связь, а за отказ причинил ей телесные повреждения.
"Кроме того, обвиняемый, имея умысел на хищение имущества, тайно похитил мобильный телефон, принадлежащий жителю Шклова", — рассказала Соленюк. Стоимость похищенного девайса составляет около 80 рублей.
Обвиняемый в ходе расследования уголовных дел скрывался, однако был обнаружен оперативниками в Минске. В настоящее время он находится под стражей.
Также установлено, что молодой человек имеет непогашенную судимость по фактам уклонения от призыва на воинскую службу и угона автомобиля.
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Молодой человек скрывался от правоохранителей, однако был найден в Минске и заключен под стражу.
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