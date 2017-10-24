Уклонист и угонщик из Шклова обвиняется в пьяном домогательстве и краже

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Два уголовных дела заведено в отношении жителя Шклова 1994 года рождения по факту злостного хулиганства и кражи, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По информации следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил местной жительнице вступить с ней в интимную связь, а за отказ причинил ей телесные повреждения.

"Кроме того, обвиняемый, имея умысел на хищение имущества, тайно похитил мобильный телефон, принадлежащий жителю Шклова", — рассказала Соленюк. Стоимость похищенного девайса составляет около 80 рублей.

Обвиняемый в ходе расследования уголовных дел скрывался, однако был обнаружен оперативниками в Минске. В настоящее время он находится под стражей.

Также установлено, что молодой человек имеет непогашенную судимость по фактам уклонения от призыва на воинскую службу и угона автомобиля.