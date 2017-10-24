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В Гомельском районе женщина ушла за грибами - и не смогла найти дорогу домой

25.10.2017 10:45 — ЧП | Tut.by  
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В области — первая жертва грибного сезона. 73-летняя пенсионерка из Гомеля 21 октября ушла в лес и пропала. Через три дня ее тело нашли местные жители. Вероятно, женщина заблудилась и умерла от переохлаждения.


Известно, что пропавшая 21 октября собиралась с другими дачниками ехать на автобусе домой, но затем неожиданно приняла решение отложить поездку и пошла в лес за грибами.

— 23 октября в дежурную часть Советского РОВД Гомеля обратилась дочь пропавшей. Она рассказала, что еще 21 октября пенсионерка собиралась возвращаться с дачи, расположенной в Новых Дятловичах, домой в Гомель и пропала. А через день поступил звонок от местных жителей деревни Шарпиловка о том, что в лесу найден труп женщины, — рассказал официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Он также сообщил, что с начала грибного сезона в области терялись 13 человек, но всех удавалось найти или же они выбирались из леса сами.

 
Теги: Гомель
 
 
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В области - первая жертва грибного сезона. 73-летняя пенсионерка из Гомеля 21 октября ушла в лес и пропала. Через три дня ее тело без признаков жизни нашли местные...

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