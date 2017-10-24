Пьяный сельчанин в Борисовском районе угрожал соседке сжечь дом. За такие угрозы его уже судили

На днях в милицию поступил звонок из деревни Горы в Борисовском районе: мужчина облил бензином соседский дом и грозил его сжечь. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Пьяный местный житель пришел во двор к 48-летней односельчанке, облил стену дома бензином и угрожал сжечь дом.

После проведенной проверки на 43-летнего подозреваемого завели уголовное дело по ст. 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до 6 месяцев ареста.

Известно, что фигурант уже был судим по такой же статье. Сам он безработный.