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Пьяный сельчанин в Борисовском районе угрожал соседке сжечь дом. За такие угрозы его уже судили
На днях в милицию поступил звонок из деревни Горы в Борисовском районе: мужчина облил бензином соседский дом и грозил его сжечь. Подробности
Пьяный местный житель пришел во двор к 48-летней односельчанке, облил стену дома бензином и угрожал сжечь дом.
После проведенной проверки на 43-летнего подозреваемого завели уголовное дело по ст. 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до 6 месяцев ареста.
Известно, что фигурант уже был судим по такой же статье. Сам он безработный.
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Инцидент произошел в деревне Гора Борисовского района.
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Архив (ЧП)
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