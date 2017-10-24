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Пахнувшая порохом посылка переполошила почтовое отделение в Барановичах

25.10.2017 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Сотрудники одного из почтовых отделений Барановичей вызвали милицию из-за подозрительной посылки, пахнувшей порохом, сообщила газета "Наш Край" со ссылкой на местный РОВД.

Пахнувшая порохом посылка переполошила почтовое отделение в Барановичах
© Sputnik/
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Инцидент произошел накануне вечером, около 22:05, на участке сортировки почты.

Сообщается, что резкий запах пороха почувствовала работница отделения, которая разбирала мешки с посылками. На место оперативно прибыли следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы.

Впоследствии выяснилось, что подозрительная посылка предназначалась жительнице Барановичей: в ней был ремень безопасности для автомобиля Rover 400, шедший в комплекте с пиропатроном – именно он взорвался во время пересылки.

В настоящее время сотрудники Барановичского РОВД проводят по факту произошедшего проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
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В посылке взорвался пиропатрон от автомобильного ремня безопасности для машины Rover.

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