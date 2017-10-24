Пахнувшая порохом посылка переполошила почтовое отделение в Барановичах

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Сотрудники одного из почтовых отделений Барановичей вызвали милицию из-за подозрительной посылки, пахнувшей порохом, сообщила газета " Наш Край " со ссылкой на местный РОВД.

Инцидент произошел накануне вечером, около 22:05, на участке сортировки почты.

Сообщается, что резкий запах пороха почувствовала работница отделения, которая разбирала мешки с посылками. На место оперативно прибыли следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы.

Впоследствии выяснилось, что подозрительная посылка предназначалась жительнице Барановичей: в ней был ремень безопасности для автомобиля Rover 400, шедший в комплекте с пиропатроном – именно он взорвался во время пересылки.

В настоящее время сотрудники Барановичского РОВД проводят по факту произошедшего проверку.