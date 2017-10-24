Минчанин познакомился с девушкой на сайте знакомств и украл у нее крупную сумму на казино

37-летний минчанин брал в долг у знакомой девушки крупные суммы и играл на них в казино. А когда подруга перестала доверять своему приятелю, мужчина начал деньги воровать. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .



Фото: guvd.gov.by ​

Молодые люди познакомились на сайте знакомств летом этого года. Через месяц мужчина начал брать взаймы у своей новой подруги денег на крупные суммы без расписки. Причины взять денег в долг у него были разные. Так, в один из дней знакомая одолжила ему 2300 долларов, якобы на возврат долга. Но эти деньги в тот же день мужчина проиграл в казино.

В какой-то момент девушка перестала оказывать материальную помощь. Но это мужчину не расстроило, потому как выход из ситуации он нашел — похитил деньги. Находясь в гостях у девушки, он незаметно взял из шкатулки 1200 долларов. Планировал на них отыграться в казино, но фортуна в тот день от него отвернулась.

За все время общения с девушкой любитель казино взял в долг 3500 долларов.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Кража»). Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление, а также за мошенничество и хулиганство.

Если вы также стали жертвой изображенного на фото мужчины или вам что-либо о нем известно, милиция просит обратиться в Первомайское РУВД г. Минска либо сообщить информацию по телефонам: 8 (017) 239-66-18, 8 (017) 280-02-02, или 102.

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