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Два пешехода погибли за минувшие сутки на дорогах Минщины
25.10.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Два пешехода погибли в минувший вторник на дорогах в Минской области, сообщила Sputnik инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.
Первая авария произошла возле деревни Вертники Дзержинского района – 27 летний водитель Mazda 626, ехавший в направлении Заславля, сбил 80-летнюю пенсионерку, которая находилась на проезжей части в полосе движения машины.
В результате ДТП женщина скончалась на месте. Представитель ГАИ отметила, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.
Второй пешеход погиб примерно спустя полчаса на автодороге возле деревни Таль в Любанском районе. 39-летний мужчина на Audi A4 совершил наезд на 33-летнего сельчанина, который лежал на проезжей части.
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Он также не был обозначен световозвращающими элементами.
По фактам двух ДТП возбуждены уголовные дела.
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80-летнюю пенсионерку и 33-летнего мужчину сбили машины в двух районах с разницей примерно в полчаса.
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