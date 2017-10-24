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Два пешехода погибли за минувшие сутки на дорогах Минщины

25.10.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Два пешехода погибли в минувший вторник на дорогах в Минской области, сообщила Sputnik инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Первая авария произошла возле деревни Вертники Дзержинского района – 27 летний водитель Mazda 626, ехавший в направлении Заславля, сбил 80-летнюю пенсионерку, которая находилась на проезжей части в полосе движения машины.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. Представитель ГАИ отметила, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.

Второй пешеход погиб примерно спустя полчаса на автодороге возле деревни Таль в Любанском районе. 39-летний мужчина на Audi A4 совершил наезд на 33-летнего сельчанина, который лежал на проезжей части.

Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Он также не был обозначен световозвращающими элементами.

По фактам двух ДТП возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Минск
 
 
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80-летнюю пенсионерку и 33-летнего мужчину сбили машины в двух районах с разницей примерно в полчаса.

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