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Обгоревшее тело мужчины обнаружено на железной дороге в Бресте

25.10.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Обгоревшее тело пропавшего без вести почти две недели назад мужчины было обнаружено на железнодорожной станции в Бресте, сообщила "Брестская газета" со ссылкой на официального представителя УВД облисполкома Сергея Дученко.

Обгоревшее тело мужчины обнаружено на железной дороге в Бресте
CC BY 2.0 / Karoly Lorentey / Rusty Rails
Поезд под Ивацевичами переехал лежащего на путях молодого человека

Труп 25-летнего мужчины нашли утром накануне на железнодорожной цистерне на станции "Брест-Восточный".

По словам Дученко, в качестве предварительной причины его смерти правоохранители рассматривают поражение током контактной сети.

Как предполагает милиция, мужчина влез на цистерну, чтобы перебраться на другую сторону путей, но приблизился на небезопасное расстояние к проводам.

В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка. По информации правоохранителей, с 13 октября он разыскивался как без вести пропавший.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина влез на цистерну, чтобы перебраться на другую сторону путей, но приблизился на небезопасное расстояние к проводам.

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