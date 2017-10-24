Обгоревшее тело мужчины обнаружено на железной дороге в Бресте

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Обгоревшее тело пропавшего без вести почти две недели назад мужчины было обнаружено на железнодорожной станции в Бресте, сообщила " Брестская газета " со ссылкой на официального представителя УВД облисполкома Сергея Дученко.

Труп 25-летнего мужчины нашли утром накануне на железнодорожной цистерне на станции "Брест-Восточный".

По словам Дученко, в качестве предварительной причины его смерти правоохранители рассматривают поражение током контактной сети.

Как предполагает милиция, мужчина влез на цистерну, чтобы перебраться на другую сторону путей, но приблизился на небезопасное расстояние к проводам.

В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка. По информации правоохранителей, с 13 октября он разыскивался как без вести пропавший.