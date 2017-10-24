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Обгоревшее тело мужчины обнаружено на железной дороге в Бресте
25.10.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. Обгоревшее тело пропавшего без вести почти две недели назад мужчины было обнаружено на железнодорожной станции в Бресте, сообщила "
Труп 25-летнего мужчины нашли утром накануне на железнодорожной цистерне на станции "Брест-Восточный".
По словам Дученко, в качестве предварительной причины его смерти правоохранители рассматривают поражение током контактной сети.
Как предполагает милиция, мужчина влез на цистерну, чтобы перебраться на другую сторону путей, но приблизился на небезопасное расстояние к проводам.
В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка. По информации правоохранителей, с 13 октября он разыскивался как без вести пропавший.
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Мужчина влез на цистерну, чтобы перебраться на другую сторону путей, но приблизился на небезопасное расстояние к проводам.
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