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Мотоциклист бросил на месте ДТП погибшую пассажирку и скрылся

25.10.2017 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Мотоциклист в Докшицком районе (Витебская область) оставил на месте ДТП погибшую пассажирку и скрылся, сообщает пресс-служба МВД.

Мотоциклист бросил на месте ДТП погибшую пассажирку и скрылся
© YouTube / ГАИ Гродно
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Безработные местный житель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением мотоцикла и опрокинулся на проезжей части дороги у д.Кадлубище Докшицкого района. В результате ДТП женщина 1965 года рождения, которая ехала с ним, погибла.

Водитель оставил погибшую на месте происшествия и скрылся. Тело было обнаружено 24 октября.

Как сообщили в МВД, авария произошла 23 октября примерно в 23:30. Виновник ДТП задержан.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Житель Витебской области опрокинулся на мотоцикле, в результате чего погибла пассажирка.

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