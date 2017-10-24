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Мотоциклист бросил на месте ДТП погибшую пассажирку и скрылся
25.10.2017 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Мотоциклист в Докшицком районе (Витебская область) оставил на месте ДТП погибшую пассажирку и скрылся, сообщает пресс-служба МВД.
Безработные местный житель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением мотоцикла и опрокинулся на проезжей части дороги у д.Кадлубище Докшицкого района. В результате ДТП женщина 1965 года рождения, которая ехала с ним, погибла.
Водитель оставил погибшую на месте происшествия и скрылся. Тело было обнаружено 24 октября.
Как сообщили в МВД, авария произошла 23 октября примерно в 23:30. Виновник ДТП задержан.
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Житель Витебской области опрокинулся на мотоцикле, в результате чего погибла пассажирка.
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