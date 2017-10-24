Трагедия в Витебске: юноша с предсмертной запиской упал с 9-го этажа

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Тело молодого человека с признаками падения с высоты было обнаружено возле одного из домов в Витебске, сообщили Sputnik в среду в УВД Витебского облисполкома.

О произошедшем на Московском проспекте областного центра в милицию в 07:45 сообщил случайный очевидец.

"Мужчина рассказал, что молодой человек выпал из окна верхних этажей одного из домов", – проинформировали в управлении.

По данным УВД, на место незамедлительно выбыли сотрудники Октябрьского РОВД. Правоохранители установили, что 18-летний юноша выпал из окна 9-го этажа, при нем были найдены предсмертная записка и паспорт.

В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка для установления причин и обстоятельств его гибели.