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Трагедия в Витебске: юноша с предсмертной запиской упал с 9-го этажа

25.10.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Тело молодого человека с признаками падения с высоты было обнаружено возле одного из домов в Витебске, сообщили Sputnik в среду в УВД Витебского облисполкома.

Трагедия в Витебске: юноша с предсмертной запиской упал с 9-го этажа
© Фото: Брестский областной онкологический диспансер
Санитарка выпала из окна Брестского онкодиспансера

О произошедшем на Московском проспекте областного центра в милицию в 07:45 сообщил случайный очевидец.

"Мужчина рассказал, что молодой человек выпал из окна верхних этажей одного из домов", – проинформировали в управлении.

По данным УВД, на место незамедлительно выбыли сотрудники Октябрьского РОВД. Правоохранители установили, что 18-летний юноша выпал из окна 9-го этажа, при нем были найдены предсмертная записка и паспорт.

В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка для установления причин и обстоятельств его гибели.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка для установления причин и обстоятельств его гибели.

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