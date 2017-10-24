На сортировочной станции в Минске сошли с рельсов два вагона

Ночью 25 октября во время меневровых работ на станции Минск-Сортировочный сошли с рельсов два вагона. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел ночью примерно в 04.16. Никто не пострадал, вреда экологии тоже нет.

«Нарушений в графике движения поездов не допущено. Станция Минск-Сортировочный работает в штатном режиме. Проводится служебное расследование», — добавили в пресс-службе БЖД.