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На сортировочной станции в Минске сошли с рельсов два вагона

25.10.2017 13:04 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 25 октября во время меневровых работ на станции Минск-Сортировочный сошли с рельсов два вагона. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел ночью примерно в 04.16. Никто не пострадал, вреда экологии тоже нет.

«Нарушений в графике движения поездов не допущено. Станция Минск-Сортировочный работает в штатном режиме. Проводится служебное расследование», — добавили в пресс-службе БЖД.

 
Теги: Минск
 
 
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