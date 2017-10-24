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На сортировочной станции в Минске сошли с рельсов два вагона
Ночью 25 октября во время меневровых работ на станции Минск-Сортировочный сошли с рельсов два вагона. Об этом
Инцидент произошел ночью примерно в 04.16. Никто не пострадал, вреда экологии тоже нет.
«Нарушений в графике движения поездов не допущено. Станция Минск-Сортировочный работает в штатном режиме. Проводится служебное расследование», — добавили в пресс-службе БЖД.
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Инцидент произошел в четыре часа ночи.
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Архив (ЧП)
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