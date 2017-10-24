ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Мяделя обвиняется в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере

25.10.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

Мядельским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст.431 Уголовного кодекса), мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.2 ст.295 Уголовного кодекса), сообщила «ШП» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

По данным следствия, 33-летний обвиняемый, являющийся директором строительной фирмы в Мяделе и позиционируя себя человеком с определенными связями, обещал жителю Минска поспособствовать в приобретении одного из коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий Мядельского района по заниженной стоимости. Используя личные доверительные отношения, путем обмана склонил последнего передать через него как посредника взятку якобы компетентным должностным лицам.

В действительности, мужчина реальной возможности в решении таких вопросов не имел, а полученные денежные средства в сумме, эквивалентной 30 000 долларов США, присвоил себе.

В ходе проведенных обысков следствием по месту жительства и в легковом автомобиле обвиняемого обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся нарезное огнестрельное оружие и более 300 патронов, которые согласно заключению эксперта являются пригодными для использования по целевому назначению.

Обвиняемый заключен под стражу. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мядельским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в подстрекательстве к даче...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два пешехода погибли за минувшие сутки на дорогах Минщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика