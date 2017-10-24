Житель Мяделя обвиняется в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере

Мядельским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст.431 Уголовного кодекса), мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.2 ст.295 Уголовного кодекса), сообщила «ШП» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

По данным следствия, 33-летний обвиняемый, являющийся директором строительной фирмы в Мяделе и позиционируя себя человеком с определенными связями, обещал жителю Минска поспособствовать в приобретении одного из коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий Мядельского района по заниженной стоимости. Используя личные доверительные отношения, путем обмана склонил последнего передать через него как посредника взятку якобы компетентным должностным лицам.

В действительности, мужчина реальной возможности в решении таких вопросов не имел, а полученные денежные средства в сумме, эквивалентной 30 000 долларов США, присвоил себе.

В ходе проведенных обысков следствием по месту жительства и в легковом автомобиле обвиняемого обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся нарезное огнестрельное оружие и более 300 патронов, которые согласно заключению эксперта являются пригодными для использования по целевому назначению.

Обвиняемый заключен под стражу. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.