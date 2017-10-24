Два грузовых вагона сошли с рельсов ночью в Минске

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Два грузовых вагона сошли с рельсов на станции "Минск-Сортировочный", сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел в 04:16 ночи, когда на станции проводились маневровые работы.

"В результате происшествия пострадавших нет, вред экологии не нанесен", — подчеркнули в БЖД.

Там добавили, что в настоящее время станция работает в обычном режиме.

По факту происшествия инициировано служебное расследование.