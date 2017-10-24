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Два грузовых вагона сошли с рельсов ночью в Минске
25.10.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Два грузовых вагона сошли с рельсов на станции "Минск-Сортировочный", сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел в 04:16 ночи, когда на станции проводились маневровые работы.
"В результате происшествия пострадавших нет, вред экологии не нанесен", — подчеркнули в БЖД.
Там добавили, что в настоящее время станция работает в обычном режиме.
По факту происшествия инициировано служебное расследование.
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В результате происшествия никто не пострадал, станция работает в обычном режиме.
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