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Пропавшая 2 недели назад в лесах Гомельщины бабушка погибла
25.10.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Пожилая женщина, пропавшая две недели назад в лесу в Буда-Кошелевском районе, погибла, сообщил в среду поисково-спасательный отряд "Симуран".
Пенсионерка, жившая в деревне Петравичи, ушла в лесной массив 11 октября за еловыми лапками и исчезла. Ее поисками занимались правоохранители, волонтеры и спасатели МЧС.
"Женщина найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении отряда.
Волонтеры при этом не раскрывают подробностей обнаружения тела 84-летней бабушки.
Известно только, что пропавшую нашли утром в среду 25 октября в нескольких километрах от деревни, где она проживала.
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Тело женщины нашли утром в среду 25 октября в нескольких километрах от деревни, где она проживала.
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Архив (ЧП)
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