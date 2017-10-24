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Житель Несвижского района, избил тестя и оставил его замерзать, приговорен к 14 годам

25.10.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Вступил в законную силу приговор Минского областного суда в отношении 39-летнего жителя Несвижского района, признанного виновным в умышленном противоправном лишении жизни, совершенном с особой жестокостью, своего тестя, сообщил Андрей Лытин, начальник отдела прокуратуры Минской области.

В судебном заседании установлено, что 22 февраля 2017 года в дневное время обвиняемый во время распития спиртных напитков с тестем в доме последнего в ходе внезапно возникшей ссоры, с целью убийства умышленно со значительной силой нанес 67-летнему мужчине не менее тридцати одного удара руками и ногами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, а также не менее трех раз прыгнул ему на грудную клетку, причинив телесные повреждения. После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на убийство с особой жестокостью, сознавая, что потерпевший испытывает особые страдания и мучения, вытащил его из дома и оставил в бессознательном состоянии на крыльце при температуре воздуха не выше +1,5° С.

В результате указанных действий потерпевший, испытывая особые страдания и мучения, скончался на месте преступления.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, тяжести наступивших последствий, а также данных характеризующих личность виновного, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

peramoga.by

 
 
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Вступил в законную силу приговор Минского областного суда в отношении 39-летнего жителя Несвижского района, признанного виновным в умышленном противоправном...

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